الجملة العصبية:1421 حالة طارئة بشباط بينها 361 سقوط من مرتفع و166 حادث سير

الخليج 365/ بغدادأعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية، الثلاثاء، عن استقبالها أكثر من 1421 حالة طارئة خلال شهر شباط الماضي بينها 361 حالة سقوط من أماكن مرتفعة و166 حالة لحوادث السير والدراجات، مبينا ان معظم الحالات إصاباتها بالرأس ما تسبب بكسر الجمجمة ونزف بالدماغ.

وقال مدير المستشفى سمير حميد الدلفي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مستشفى جراحة الجملة الصبية تستقبل وعلى مدار الساعة حالات طارئة فضلا عن الحالات المحالة من المستشفيات لإصابات الرأس والجلطات والطلق الناري"، مبينا ان "طوارئ المستشفى استقبلت خلال شهر شباط الماضي أكثر من 1421 حالة طارئة"".



واضاف ان "من بين الحالات 361 حالة سقوط من أماكن مرتفعة تسببت لهم بكسر عظم الجمجمة ونزف دماغي وأحيلوا الى العمليات الجراحية الطارئة"، مشيرا الى ان "حالات السقوط من اماكن مرتفعة تراوحت مابين أطفال وشباب إثناء العمل خاصة في إعمال البناء والحدادة وغيرها".

وتابع ان "هناك 123 حالة طارئة وردت نتيجة حوادث السير تسببت بإصابات بالرأس بعضهم توفي لشدة الإصابة و43 إصابة بحوادث الدراجات النارية والتك تك معظمها بالرأس والحبل الشوكي"، موضحا ان "من بين الحالات الطارئة الواردة أكثر من 295 جلطة دماغية غالبيتهم ممن هم فوق الـ 50 عاما فضلا عن حالتي إصابة رصاصة بالرأس نتيجة الرمي العشوائي إضافة الى مئات الحالات من نوبات الصرع والشجار والتعرض لشدة خارجية وورم دماغي وغيرها".

وأكد الدلفي ان "جميع الحالات الواردة تلقت الإسعافات الأولية ومن ثم تمت الإحالات مابين العناية المركزة والردهات والعمليات وبعضها تحتاج الى نقل لمستشفيات أخرى لوجود إصابات ثانوية خارج الرأس".

