النزاهة تكشف عن فتح باب التقديم لمنصب مفتش عام المؤسسات الحكومية الشاغرة

الخليج 365/ بغدادكشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن فتح باب التقديم لشغل منصب مُفتشٍ عامٍّ (الشاغر) بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ، داعيةً من يجد في نفسه القدرة والكفاية والرغبة في التعيين التقديم لشغل المنصب.

وقالت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، واطلعت عليه، الخليج 365، إنَّ "التقديم يكون لمدَّة عشرة أيامٍ يبدأ أعتبارا من بداية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019 وينتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 14/ 3 / 2019، وأن لا يقلَّ عمر المُتقدِّم عن 40 سنةً، ولا يزيد عن 55 سنة، إضافة إلى عدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، ولم يسبق له أن شغل وظيفة مفتشٍ عامٍّ لدورتين".



وأشارت إلى أنه "ينبغي للمُتقدِّم أن يكون حاصلاً على شهادةٍ جامعيَّةٍ أوليةٍ في الأقلِّ بتخصُّصات القانون أو الإدارة أوالاقتصاد أو المحاسبة أو الإحصاء أو التخصُّصات الفنيَّـة ذات الصلة بالإدارة".

ومن بين الشروط التي يجب أن يتمتع بها المتقدم، بحسب هيئة النزاهة، خدمة فعلية لا تقل عن خمسة عشر سنة، والتحلي بمعايير الحيادية والمهنية، فضلاً عن كونه غير محكومٍ في قضيةٍ جزائيةٍ مودعةٍ لدى هيئة النزاهة أو جنايةٍ أو جنحةٍ مخلةٍ بالشرف.

