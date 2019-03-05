متظاهرون من "الانتفاضة الشعبانية" يطالبون بمستحقاتهم وسط بغداد

الخليج 365/ بغدادنظم عدد العشرات من المشاركين بـ"الانتفاضة الشعبانية"، اليوم الثلاثاء، تظاهرة وسط بغداد، للمطالبة بحقوقهم.

وقال مصدر، لـ الخليج 365، إن "ظاهرة نظمها، صباح اليوم، نحو ٦٠٠ إلى ٨٠٠ شخص، قرب جامع ابن بنية، في منطقة العلاوي، وسط بغداد".

واضاف المصدر، أن "المتظاهرين هم من الانتفاضة الشعبانية، وطالبوا بصرف مستحقاتهم".

