نظم عدد العشرات من المشاركين بـ"الانتفاضة الشعبانية"، اليوم الثلاثاء، تظاهرة وسط بغداد، للمطالبة بحقوقهم.
وقال مصدر، لـ الخليج 365، إن "ظاهرة نظمها، صباح اليوم، نحو ٦٠٠ إلى ٨٠٠ شخص، قرب جامع ابن بنية، في منطقة العلاوي، وسط بغداد".
واضاف المصدر، أن "المتظاهرين هم من الانتفاضة الشعبانية، وطالبوا بصرف مستحقاتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون من "الانتفاضة الشعبانية" يطالبون بمستحقاتهم وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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