الداخلية: اعتقال متهم بمطار النجف بحوزته مبالغ مزورة

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال متهم في مطار النجف عائد من احدى الدول العربية وبحوزته مبالغ مالية مزورة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في النجف واستنادا لمعلومات مديرية منفذ مطار النجف تلقي القبض على متهم في المطار اثناء عودته من أحدى الدول العربية، وتضبط بحوزته ٢٨،٥٠٠ فئة مئة دولار أمريكي مزيفة و ١٥٠،٠٠٠ فئة خمسة الف عراقية مزيفة و٧٥،٠٠٠ فئة خمسة وعشرين دينار عراقي مزيفة أيضاً".



وأضافت الوزارة، أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وقدمت الاوراق التحقيقية امام انظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق المادة (٢٨١) ق.ع".