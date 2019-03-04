تحالف الاصلاح يعقد اجتماعاً اليوم لاكمال تسمية مرشحي الوزارات الامنية

الخليج 365/ بغداديعقد تحالف الاصلاح، اليوم الاثنين، اجتماعاً لاكمال تسمية مرشحي الوزارات الامنية.

وقال مصدر في التحالف في حديث لـ الخليج 365، إن "الهيئة القيادية لتحالف الاصلاح والإعمار ستبحث في اجتماع اليوم اكمال تسمية مرشحي الوزارات الامنية".

وكان النائب عن تحالف البناء بهاء الدين النوري اكد، الاثنين 18 شباط 2019، ان هناك توافقات جديدة بشان الوزارات المتبقية حصلت وسيتم قطف ثمارها خلال وقت قريب.



يشار الى ان تحالفي الفتح وسائرون عقدا اجتماعا بمقر الهيئة السياسية للتيار الصدري ببغداد في 11 شباط 2019 لمناقشة عدد من الملفات من بينها تفعيل ملف الخدمات والنهوض بواقع المحافظات واستكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي.