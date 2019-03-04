مصر تدعو لاتفاقات ثنائية مع العراق على غرار الاردن

الخليج 365/ بغدادأكد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الاثنين، أن العراق يفتح ذراعيه لكل العرب، في حين دعا السفير المصري ببغداد لاتفاقات ثنائية على غرار الاردن، مشيرا الى أن بلاده تتطلع لدعم البرلمان العراقي في تأطير الاتفاقيات.

وقال الكعبي، في بيان صدر عقب استقباله، اليوم، السفير المصري لدى العراق علاء موسى، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "العراق يتطلع لبناء علاقات استراتيجية متميزة وبناءة مع جميع الدول العربية والدولية، مما يسهم في تثبيت اسس السلام والاستقرار والرفاهية في المنطقة".



وأوضح أن "العراق يفتح ذراعيه اكثر من اي وقت مضى للاشقاء العرب للوقوف صفا واحدا أمام التحديات التي تواجههم والتعاون الفاعل في شتى القضايا والمجالات".

من جهته اعرب السفير المصري عن تطلع بلاده "لدعم مجلس النواب العراقي ودوره الفاعل في تأطير الاتفاقيات وتنشيط عجلة الشراكة وفق المصالح المشتركة على غرار ما جرى مع المملكة الاردنية الهاشمية".

واشار السفير المصري الى ان "العراق بلد محوري في المنطقة وذو تاثير كبير في القضايا العربية والاقليمية"، مؤكدا أن "العراق مع مصر يشكلان قوة العرب".