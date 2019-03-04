اعادة فتح شارع مهم خلف مستشفى اليرموك ببغداد

الخليج 365/ بغدادأعلن قائد فرقة المشاة السادسة في الجيش العراقي، الاثنين، عن اعادة فتح احد الشوارع المهمة خلف مستشفى اليرموك التعليمي في منطقة اليرموك وسط بغداد.

وقال اللواء الركن سعد محسن عريبي، في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم صباح اليوم، اعادة افتتاح احد الطرق المهمة في منطقة اليرموك والكائن خلف المستشفى لتسهيل مرور المركبات"، مبينا أن "الطريق سيساهم في فك الزخم المروري من سيطرة ام الطبول وصولاً الى ساحة النسور".



وأوضح أن ذلك يأتي "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد بفتح الطرق ورفع التجاوزات".