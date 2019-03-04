أعلن قائد فرقة المشاة السادسة في الجيش العراقي، الاثنين، عن اعادة فتح احد الشوارع المهمة خلف مستشفى اليرموك التعليمي في منطقة اليرموك وسط بغداد.
وقال اللواء الركن سعد محسن عريبي، في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم صباح اليوم، اعادة افتتاح احد الطرق المهمة في منطقة اليرموك والكائن خلف المستشفى لتسهيل مرور المركبات"، مبينا أن "الطريق سيساهم في فك الزخم المروري من سيطرة ام الطبول وصولاً الى ساحة النسور".
وأوضح أن ذلك يأتي "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد بفتح الطرق ورفع التجاوزات".
كانت هذه تفاصيل خبر اعادة فتح شارع مهم خلف مستشفى اليرموك ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.