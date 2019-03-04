بالفيديو شيوخ عشائر يتفقون على الغاء عدد من الاعراف والعادات القبلية

منطقة العباسية في محافظة النجف اتفق شيوخ عشائرها كافة على الغاء عدد من الاعراف والعادات القبلية، ابرزها اطلاق العيارات النارية في المناسبات وموائد الطعام في العزاء.

بكل افرادها وعشائرها اتفقت ناحية العباسية في النجف على الغاء اعراف قبلية مثل إطلاق النار في المناسبات او موائد الطعام في العزاء،،، إذ انهم يرون بانها باتت الان مؤذية للمجتمع ويجب الحد منها.

جميل الزويني شيخ عشيرة: وثيقه عهد تعهد فيها جميع الحاضرين على الغاء العشاء في اليوم الثالث للفاتحه وكذلك منع لعدم اثقال كاهل المصاب واهل الميت وكذلك منع الاطلاقات الناريه اللي تحدث في العراضه او مثلا في الاعراس او في احتفالات كره القدم



علي الحسناوي شيخ عشيرة: العباسيه طبعا اتفقت اليوم كل شويخها ووجهائها وحضرت وحتى صار وثيقه عهد وتوقيع هسه ان شالله اكو خطوه نحو الاحسن هم خطوه ثانيه يصير بيها أمور حتى مال فصول وغيرها نسعي لهذا الموضوع

العشائر أطلقت كذلك حملة جمع تواقيع لوثيقة تحريم تلك العادات الى بقية المحافظات داعين الى الالتزام بها .

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فارس البديري شيخ عشيرة: ندعوعشائرنا الى انو تلتزم بهذه الوثيقه للحفاظ على الذوق العام والحفاظ على وضعنا ومراعاه فقرائنا من ناسنا الذين يتوفا لهم متوفي وا يكون لديهم فرحه وهذه الفقرات لايمكن ان لانعمل بها بل نعمل بها ونثبتها نحن الوجهاء والمشايخ وعوام الناس

محسن الحجامي شيخ عشيرة: هذه الناحيه لأول مره تقوم بهذا الدور احنا نناشد من خلال قناتكم الموقره انو تحذو حذونا جميع العشاير والمحافظات المتبقيه نخاطب عشايرنا في بقيه المحافظات ان لازم تشد من ازرنا

وكانت عشائر في الفرات الأوسط الغت اعرافا متأصلة كالنهوة او اخذ الثأر او الدكة وحددت الديات شرعيا، لكنها المرة الأولى التي تتفق فيها منطقة بأكملها تضم العديد من القبائل على الغاء تقليد عشائري.

