صالح يستقبل عباس ويدعو لحماية القدس من الانتهاكات

الخليج 365/ بغداددعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، الى حماية "القدس الشريف" والمقدسات من أي انتهاكات، مشدداً على ضرورة بذل الجهود لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني الشقيق في السلام والاستقرار ونيله كامل حقوقه المشروعة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان اطلعت علية الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم ،في قصر السلام ببغداد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات في الساحتين العربية والإقليمية ".



ودعا صالح الى "أهمية حماية القدس الشريف والمقدسات من أي انتهاكات"، مشدداً على ضرورة "بذل الجهود لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني الشقيق في السلام والاستقرار ونيله كامل حقوقه المشروعة".

وأوضح ان "العراق كان وما يزال سبّاقاً في الدفاع عن فلسطين وعدّها القضية الاولى في المحافل الدولية"، مشيرا الى "عمق العلاقات الأخوية التأريخية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين".

وأكد ضرورة "العمل على تطويرها والإرتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات المهمة لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة".

من جانبه عبّر الرئيس الفلسطيني عن تهانيه للعراق، شعباً وحكومةً بالانتصار على عصابات داعش وتحرير المدن، مجدداً تضامن الشعب الفلسطيني مع شقيقه العراقي في تصديه للإرهاب".

يذكر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصل الى بغداد، يوم امس الاحد، في زيارة رسمية.

