الحزبان الكرديان يتفقان على موعد نهائي لتشكيل حكومة الإقليم وتسمية وزير للعدل

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر سياسي، الاثنين، بأن الحزبين الكرديين اتفقا على "موعد نهائي" لتشكيل حكومة الإقليم وتسمية وزير للعدل.

وقال المصدر، للأالسومرية نيوز، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اتفقا على موعد نهائي لتشكيل حكومة الإقليم وتسمية وزير للعدل".

وسبق أن أكد عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني، وجود "تفاؤل كبير" في الاتفاق بين حزبه والحزب الديمقراطي الكردستاني، وبين أن نقطة الخلاف المتبقية تتعلق بمنصبي وزير العدل ومحافظ كركوك.



وكانت رئاسة برلمان كردستان رفعت جلسة المجلس التي عقدت، أمس الجمعة (1 آذار 2019)، إلى إشعار آخر بعد استمرار مقاطعة اعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني للجلسة.