أفاد مصدر سياسي، الاثنين، بأن الحزبين الكرديين اتفقا على "موعد نهائي" لتشكيل حكومة الإقليم وتسمية وزير للعدل.
وقال المصدر، للأالسومرية نيوز، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اتفقا على موعد نهائي لتشكيل حكومة الإقليم وتسمية وزير للعدل".
وسبق أن أكد عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني، وجود "تفاؤل كبير" في الاتفاق بين حزبه والحزب الديمقراطي الكردستاني، وبين أن نقطة الخلاف المتبقية تتعلق بمنصبي وزير العدل ومحافظ كركوك.
وكانت رئاسة برلمان كردستان رفعت جلسة المجلس التي عقدت، أمس الجمعة (1 آذار 2019)، إلى إشعار آخر بعد استمرار مقاطعة اعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني للجلسة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحزبان الكرديان يتفقان على موعد نهائي لتشكيل حكومة الإقليم وتسمية وزير للعدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.