مقررة البرلمان: الجلسة المقبلة ستعقد في منطقة العلاوي ببغداد

الخليج 365/ بغدادأعلنت مقررة مجلس النواب، الاثنين، أن المجلس سيعقد جلسته المقبلة الاولى من فصله التشريعي الثاني في في منطقة العلاوي ببغداد، فيما اشارت الى ان الجلسة ستتضمن التصويت على بعض الوزراء ورئاسات اللجان ومناقشة تواجد القوات الاجنبية في البلاد.

وقالت خديجة علي في حديث لـ الخليج 365، إن "جلسة البرلمان الاولى للفصل التشريعي الثاني كان من المقرر عقدها في الخامس من الشهر الجاري في بناية مجلس النواب الاساسية لكنه ولوجود عمليات صيانة وترميم فقد تقرر ان يتم عقد الجلسة الاولى للبرلمان السبت المقبل في مبنى المجلس الوطني سابقا في منطقة العلاوي"، مبينة انه "وفق المعطيات والتاهيل للبناية الاساسية فقد يتم عقد جلسات اخرى في المبنى البديل او العودة الى المبنى الاساسي وحسب معطيات الوضع".



واضافت علي، ان "الجلسة الاولى ستتضمن التصويت على بعض الوزراء المتبقين اضافة الى التصويت على رئاسات اللجان وطرح موضوع التصويت على تعديل الاتفاقية الامنية بين العراق وواشنطن ووقد يتم فيها استضافة رئيس مجلس الوزراء للاستفسار منه عن بعد الامور التي تخص تواجد القوات الاجنبية ومدى الحاجة لها".

وكانت رئاسة مجلس النواب دعت اعضاء مجلس النواب لحضور جلسة البرلمان الاولى من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت القادم.

