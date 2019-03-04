بالفيديو علي يقاتل الحياة بما تبقى من جسده

اين الشرفاء منك وانت تقاتل الحياة وحيدا منكسرا بما تبقى من جسدك، واين الدولة التي من المفترض ان تتكفل برعايتك، اين هم واين انت.. ايها الصبي علي الذي افقدتك الحياة ذراعيك ولم تنحني لقساوتها وتستجدي عطف احد فيها يدفع عنك قساوة الايام..
من رأى علي بهذا المنظر ناشد الحكومة بعد ان غاب مفهوم الدولة التي من المفترض ان تتكفل برعايته، وتساءل كل من حوله.. ماذا سيحدث لو كان علي ابناً لاحد المسؤولين.
قضية وطن اختزلها علي الفاقد لذراعيه وهو يجسد معاناة الفقراء في بلد ابسط ما يقال عنه غني بنفطه وجائر على ابنائه بقسوته .. لتبقى الحياة تستنزف الفقراء من دون رحمة الى ان يأذن الله.
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