بالفيديو علي يقاتل الحياة بما تبقى من جسده

يقاتل الحياة من دون اطراف عليا تسعفه .. يكسرها بعزة النفس ولا ينحني لمرارة الايام .. يوجع الضمائر الحية بمنظره .. ويثلج صدور من يتعاطف معه.. هذه هي قضية وطن اختزلها الصبي علي الذي اوجعته الحياة وافقدته ذراعيه.. وتعكز على ما تبقى من جسده ليعيل اهله بشرف.

اين الشرفاء منك وانت تقاتل الحياة وحيدا منكسرا بما تبقى من جسدك، واين الدولة التي من المفترض ان تتكفل برعايتك، اين هم واين انت.. ايها الصبي علي الذي افقدتك الحياة ذراعيك ولم تنحني لقساوتها وتستجدي عطف احد فيها يدفع عنك قساوة الايام..



من رأى علي بهذا المنظر ناشد الحكومة بعد ان غاب مفهوم الدولة التي من المفترض ان تتكفل برعايته، وتساءل كل من حوله.. ماذا سيحدث لو كان علي ابناً لاحد المسؤولين.

قضية وطن اختزلها علي الفاقد لذراعيه وهو يجسد معاناة الفقراء في بلد ابسط ما يقال عنه غني بنفطه وجائر على ابنائه بقسوته .. لتبقى الحياة تستنزف الفقراء من دون رحمة الى ان يأذن الله.

