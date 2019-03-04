القضاء: الإعدام لإرهابيين اشتركا بتفجير استهدف مرقدا دينيا في بلد

الخليج 365/ بغدادأصدرت محكمة جنايات الكرخ، الاثنين، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت لمدانين عن جريمة الاشتراك بتفجير انتحاري استهدف زائرين لمرقد ديني في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وقال مجلس القضاء الأعلى، إن "محكمة جنايات الكرخ التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية نظرت دعاوى لمدانين اثنين بعد قيامهما بالاشتراك وإسناد انتحاريين ارتدوا احزمة ناسفة واستهدفوا زائرين لمرقد ديني في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، ما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين واصابة اخرين".



وأضاف المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن"المدانين خلال اعترافاتهم اكدوا أن الهدف من هذه الجريمة تحقيق غايات إرهابية وزعزعة الامن والاستقرار في البلاد"، مشيرا إلى أن "الحكم جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ".