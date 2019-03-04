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الجمارك تحجز كمية أدوية بشرية قادمة من مطار دبي

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الخليج 365/ بغداد
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، عن حجز حقيبتين مملوءتين بأدوية بشرية قادمة عبر خطوط شركة فلاي دبي في مطار بغداد الدولي.

وقالت في بيان، تلقت الخليج 365، إن "السلطات الجمركية في مطار بغداد الدولي حجزت حقيبتين مملوءتين بأدوية بشرية قادمة عبر خطوط شركة فلاي دبي".

وبينت، أن "الحقيبتين وردت بدون مسافر وأودعت الحقيبتين في قسم المفقودات لمدة ٣٠ يوم يتم بعدها اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقأ للضوابط والتعليمات النافذة".



وتعتمد الهيئة العامة للجمارك أجراءات مشددة في جميع مراكزها الجمركية تحرص من خلالها على ضبط عمليات دخول البضائع والسلع المستوردة حفاظاً على صحة المواطن العراقي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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