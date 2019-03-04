الجمارك تحجز كمية أدوية بشرية قادمة من مطار دبي

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، عن حجز حقيبتين مملوءتين بأدوية بشرية قادمة عبر خطوط شركة فلاي دبي في مطار بغداد الدولي.
وقالت في بيان، تلقت الخليج 365، إن "السلطات الجمركية في مطار بغداد الدولي حجزت حقيبتين مملوءتين بأدوية بشرية قادمة عبر خطوط شركة فلاي دبي".
وبينت، أن "الحقيبتين وردت بدون مسافر وأودعت الحقيبتين في قسم المفقودات لمدة ٣٠ يوم يتم بعدها اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقأ للضوابط والتعليمات النافذة".
وتعتمد الهيئة العامة للجمارك أجراءات مشددة في جميع مراكزها الجمركية تحرص من خلالها على ضبط عمليات دخول البضائع والسلع المستوردة حفاظاً على صحة المواطن العراقي.
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