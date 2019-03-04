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اعتقال مسافرين ايرانيين بحوزتهما مادة الترياك المخدرة في زرباطية

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الخليج 365/ بغداد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن اعتقال مسافرين إيرانيين بحوزتهما مادة الترياك المخدرة في منفذ زرباطية الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "اعتقال مسافرين ايرانيين بحوزتهما مادة مخدرة ترياك مع حبوب مخدرة تقدر (92غم) مع (82 حبة مخدرة) في منفذ زرباطية في محافظة واسط".

وأضافت، أن ذلك "تم ذلك بالتعاون المشترك بين شعبة البحث والتحري ومفرزة مكافحة المخدرات المنفذ ومركز الكمرك ومكتب الأمن الوطني في المنفذ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى القضاء وفق محضر أصولي".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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