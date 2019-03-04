جنايات النجف: المؤبد لمدان خطف فتاتين بمساعدة آخرين لاستغلالهن في الدعارة

الخليج 365/ بغدادأصدرت محكمة جنايات النجف، الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد مع غرامة مالية مقدارها خمسة وعشرين مليون دينار لمدان خطف فتاتين بمساعدة متهمين آخرين و"استغلالهن جنسيا للعمل في الدعارة".

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "محكمة جنايات النجف نظرت قضية مدان أثبتت اعترافاته خطف فتاتين حدثين عن طريق الخداع واستغلالهن جنسيا في أعمال الدعارة والجريمة بعد خطفهن من دارهن في منطقة الزركة التابعة لقضاء الكوفة".



وأضاف المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 6/ اولا وثانيا ورابعا وبدلالة المادة 1 من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".