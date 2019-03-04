اصابة عشرة محاميين بكدمات نتيجة شجار داخل مبنى النقابة ببغداد

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر أمني، الاثنين، بإندلاع شجار داخل مبنى نقابة المحاميين في بغداد، أسفر عن اصابة عشرة محامين بكدمات.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "بعض المرشحين في انتخابات نقابة المحامين المبطل ترشيحهم حاولا، اليوم، الإعتداء على نقيب المحامين العراقيين و أعضاء مجلس النقابة، بسبب ابطال ترشيحهم اثر قانون اجتثاث البعث".

وأوضح المصدر، انه "لم يحصل اي اطلاق نار او خروقات امنية، وذلك لان النقابة كانت محصنة بالقوات الامنية التي فتشت جميع المحامين الداخلين للنقابة"، لافتا في ذات الوقت الى "حصول شجار بالايدي اسفر عن اصابة عشرة محامين بكدمات".

