الجمارك تعلن مصادرة الاف التصاريح "المزورة"

الخليج 365/ بغداداعلنت السلطة الجمركية في مركز جمرك زرباطية الحدودي، الأثنين، عن ضبطها الاف التصاريح الجمركية المزورة في منفذ زرباطية قادمة من الجانب الايراني.

وقال قسم الإعلام في الهيئة العامة للجمارك في بيان له اليوم، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "سلطات مركز جمرك زرباطية الحدودي ضبطت، أمس، الاف التصاريح الجمركية المزورة في منفذ زرباطية قادمة من الجانب الايراني".



وأوضح أن "هذه التصاريح كانت مخفية بكتب في شاحنة تحتوي مواد مختلفة في محاولة من السائق لأيهام موظفينا بغية تهريبها عبر المنفذ".

وبينت الهيئة في بيانها "انها كانت بأنتظار اتمام أجراءات الضبط و تنظيم محضر اصولي وفقأ للقوانين النافذة للإعلان عن الخبر قبل أن تتفاجىء بأعلان أحد الدوائر الساندة عن تجيير هذا الخبر لصالحها في محاولة لمصادرة جهود موظفينا بأعتبارهم الجهة الضابطة".

