نائب: حجب الثقة عن اي وزير اخفق خلال المئة يوم

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن تحالف النصر فيصل العيساوي، الاثنين، أن الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب سيتضمن اجراء تقييم شامل لمنجزات الحكومة التي تعهدت بها خلال المئة يوم الاولى، مشيرا الى حجب الثقة عن اي وزير اخفق في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه خلال الفترة المحددة.

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الحكومة تعهد في الجلسات الاولى على تحقيق عدد من المنجزات خلال المئة يوم الاولى من عمر الحكومة والتي انتهت ونحن بحاجة الى تقييم شامل لما تم التعهد به لتلك الفترة والاستيضاح عن المنجزات التي تم التعهد بها"، مبينا ان "مجلس النواب وبعد الاطلاع على ماتم انجازه سيعطي موقفه على كل وزارة بشكل منفرد من ناحية القناعة او اي قرار اخر يتم الاتفاق عليه".



واضاف العيساوي، ان "اي وزير اخفق في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه خلال المئة يوم الاولى نعتقد انه سيتم حجب الثقة عنه، اضافة الى اجراءات استجواب لوزير او اثنين نتيجة لاخفاقات في الوزارات او وجود مشاكل ادارية او قانونية"، لافتا الى ان "البرلمان متحفز بشكل كبير خلال الفصل التشريعي المقبل على تصويب عمل الحكومة وتحقيق اعلى الانجازات التي تخدم المواطن وتؤدي لتقديم الخدمات له".

وكانت رئاسة مجلس النواب حددت السبت المقبل موعدا لبدء الفصل التشريعي الثاني.

