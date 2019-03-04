إيران تبدي استعدادها لتقريب وجهات النظر بين مكونات كركوك

الخليج 365/ كركوكأبدى القنصل الإيراني في محافظة أربيل، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لدعم مساعي تقريب وجهات النظر بين مكونات محافظة كركوك.

وقال مكتب رئيس مجلس كركوك وكالة ريبوار الطالباني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير بحث "مع القنصل الإيراني بأربيل مجمل الأوضاع الراهنة في محافظة كركوك ومساعي تطبيع الأوضاع فيها وتفعيل عمل مجلسها من أجل خدمة أبناء المحافظة بكافة مكوناتهم واطيافهم".



وأشاد الطالباني، وفقاً للبيان، بـ"الدور المحوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم ومساندة الشعب العراقي والحكومة الاتحادية سيما خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي".

من جانبه، أكد القنصل الإيراني وقوف بلاده مع "تطلعات أبناء كركوك بكافة مكوناتهم ومذاهبهم"، مبدياً "الاستعداد لدعم مساعي تقريب وجهات نظر مكونات المحافظة وبما يضمن تعزيز روح الأخوة والتعايش في هذه المحافظة المهمة".

