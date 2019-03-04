خبراء دعوى الطعن بجلسة التصويت على منصب وزير الدفاع يقدمون تقريرهم

الخليج 365/ بغدادأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، عن تلقيها تقرير خبراء دعوى المرشح لوزارة الدفاع فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب للتصويت عليه وزيراً للدفاع، فيما أجّلت المرافعة إلى يوم غد الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى السيد فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة للتصويت عليه مرشحاً لوزارة الدفاع في 24/ 12/ 2018".



وأضاف الساموك، أن "الجلسة كانت مخصصة للنظر في تقرير الخبراء الذين قدموا تقريرهم إلى المحكمة خلال الموعد الذي تم تحديده لهم في الجلسة السابقة"، لافتاً إلى أن "المحكمة كانت قد كلفت ثلاثة خبراء من الأدلة الجنائية لكي يؤدوا خبرتهم في الدعوى لتقديم تقريرهم وحلفت الخبراء اليمين القانونية".

وتابع، أن "تأجيل المرافعة الساعة التاسعة من يوم غد الثلاثاء لغرض تدقيق التقرير المقدم من الخبراء"، مشيراً إلى أن "الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في الجلسة السابقة الخاص بإيقاف التصويت على منصب وزير الدفاع سيبقى نافذاً لغاية صدور حكم في الدعوى".

