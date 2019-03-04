نائب عن الفتح: العراق لن يكون مرتعا للدواعش والامريكان

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الاثنين، أن العراق لن يكون مرتعا لتنظيم "داعش" وعوائلهم والقوات الامريكية، فيما اشار الى رفض بعض الاطراف السياسية لخروج القوات الامريكية لن يكون مؤثرا او معرقلا لإصدار القرار.

وقال عليوي في حديث لـ الخليج 365، إن "واشنطن اليوم هي التي تتحكم بالتجاوزات التي تحصل على اراضينا وبحال قبل العراق او لم يقبل بدخول الدواعش وعوائلهم فان الامر كان سيحصل تحت اي عنوان وطريقة"، مبينا ان "الوضع الحالي يجعلنا اكثر اصرارا على اصدار قرار باخراج القوات الاجنبية من اراضينا لضمان حفظ الامن وسيادة البلد وعدم خسارة المكتسبات التي تحققت بعد طرد زمر داعش الارهابية من مناطقنا".



واضاف عليوي، ان "دخول عوائل داعش الذين قسم منهم من العراقيين والقسم الاخر ليسوا عراقيين بهذه الطريقة هو امر غير معقول او مقبول ولن نقبل بان يصبح العراق مرتعا للدواعش والقوات الامريكية وعلينا جميعا الوقوف بقوة لانهاء هذا الوضع"، لافتا الى ان "واشنطن تسعى بشتى الطرق لارضاء العراق بغية عدم التصويت على قرار باخراج قواتهم لكننا مجبرين خلال هذه الفترة على اصدار هكذا قرار بغض النظر عن جميع الضغوط التي تمارس من واشنطن وغيرها".

واكد عليوي، ان "رغبة البع ببقاء القوات الاجنبية جاء نتيجة لمصالح لتلك الاطراف ولا يخدمها خروج القوات الامريكية لكن الاغلب من اعضاء البرلمان والقوى السياسية ماضيون باصدرا قرار خروج القوات الاجنبية ولن يؤثر العديد القليل الرافض لهكذا قرار على عرقلته".

وكان النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري اكد، الاثنين 11 شباط 2019، ان هنالك طلبا مقدما الى رئاسة البرلمان موقعا من 77 نائب لاعادة النظر بالاتفاقية الستراتيجية مع واشنطن بما يحدد عدد الجنود والواجبات التي تقوم بها داخل العراق.

وكشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاحد 3 شباط 2019، عن نيته ابقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة ايران.

