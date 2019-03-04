تظاهرة وسط بغداد للمطالبة بالتعيينات(صور)

الخليج 365/ بغدادنظم العشرات من حملة الشهادات، اليوم الاثنين، تظاهرة سلمية وسط بغداد للمطالبة بالتعيينات.

وقال مصدر، لـ الخليج 365، إن "نحو 100 شخص نظموا، صباح اليوم، تظاهرة سلمية قرب جامع بنية ضمن منطقة العلاوي، وسط بغداد، مبينا أن المتظاهرين "هم من خريجي الكليات وحملة الشهادات".





واوضح المصدر، أن "المتظاهرين طالبوا السلطات المختصة عبر لافتات رفعوها بتعيينهم في مؤسسات الدولة حسب اختصاصاتهم".

وتضم منطقة العلاوي وسط بغداد، مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وتشهد انحاء متفرقة من البلاد تظاهرات ينظمها عاطلون عن العمل للمطالبة بفرص عمل وتعيين، فضلا عن تظاهرات اخرى تطالب بالخدمات.