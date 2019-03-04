أسرى حرب الخليج الثانية ينظمون وقفة احتجاجية بالبصرة للمطالبة برواتب تقاعدية

الخليج 365/ البصرةنظم العشرات من الأسرى السابقين خلال حرب الخليج الثانية، الاثنين، وقفة احتجاجية قرب مجلس محافظة البصرة للمطالبة بصرف رواتب تقاعدية لهم أسوة بالذين كانوا يقيمون في مخيم رفحاء.

وقال رئيس رابطة أسرى حرب الخليج الثانية عبد الكريم العبودي في حديث لـ الخليج 365، إن "عشرات العسكريين السابقين الذين وقعوا أسرى خلال حرب الخليج الثانية في عام 1991 شاركوا في وقفة احتجاجية قرب مجلس المحافظة الواقع في منطقة المعقل للمطالبة بحقوقهم، خاصة وأن اتفاقية جنيف لعام 1949 أكدت على أهمية الاعتناء بالأسرى خلال وبعد إطلاق سراحهم"، مبيناً أن "المشاركين في الوقفة يطالبون مجلس النواب والحكومة العراقية بمنحهم رواتب تقاعدية أسوة بأقرانهم الذين كانوا محتجزين في مخيم رفحاء في السعودية".



ولفت العبودي إلى أن "الأسرى العراقيين تم احتجازهم في مخيم رفحاء لأشهر عديدة، ومن ثم عادوا إلى العراق، وتم احتجازهم والتحقيق معهم بقسوة قبل إرجاع بعضهم إلى صفوف الجيش، وتسريح بعضهم الآخر من الخدمة العسكرية".

من جانبه، قال أحد منظمي الوقفة هشام الكناني في حديث لـ الخليج 365، إن "عدد الأسرى العراقيين خلال حرب الخليج الثانية بحدود 32 ألف عسكري سابق، منهم بحدود ثلاثة آلاف من محافظة البصرة"، موضحاً أن "وقفات مشابهة من المؤمل تنظيمها في محافظات أخرى خلال الأيام المقبلة للمطالبة بحقوقنا".

يذكر أن رابطة أسرى حرب الخليج الثانية تم تأسيسها عام 2014، وأخذت تنشط في الآونة الأخيرة للمطالبة يمنح أعضائها رواتب تقاعدية على غرار الرواتب التي صرفتها الحكومة للعراقيين الذين كانوا يقيمون في مخيم رفحاء، وتضم الرابطة على مستوى البصرة بحدود 300 عضو.

