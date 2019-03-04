السلطات الكردية تحاكم رئيس حزب هاجم عائلتي بارزاني وطالباني

اسماء السيد - أسامة مهدي: اعتقلت السلطات الكردية العراقية اليوم رئيس حزب معارض لمهاجمته عائلتي بارزاني وطالباني، اللتين تقودان الحزبين الرئيسيين في اقليم كردستان العراق. فيما اعلن في بغداد عن عودة اربعة ملايين نازح الى مناطقهم الاصلية فيما لايزال هناك حوالي نصف مليون آخرين يعيشون في مخيمات النزوح.

فقد اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة السليمانية (330 كم شمال بغداد) الاحد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد وذلك بعد مثوله أمام محكمة المدينة بتهمة الهجوم على موظفي الدولة، وذلك بعد اتهامه لعائلتي الرئيس السابق جلال طالباني، التي تهيمن على الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، ومسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان سابقا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل، واتهامه لهما بممارسة الظلم ضد مواطني اقليم كردستان العراق الشمالي.

واشارت وسائل اعلام كردية الى انه بعد صدور مذكرة اعتقال بحق عبدالواحد، فقد مثل امام محكمة السليمانية اليوم حيث رافقه الى هناك متطوعون في حراك الجيل الجديد ونواب في برلمان الاقليم، حيث تم اعتقاله بتهمة "الهجوم على موظفي الدولة".

وقد عبر عبد الواحد في تصريح صحافي عن مخاوفه من تعرضه الى التعذيب والموت، واكد براءته وانه سيمثل امام القضاء "بكل فخر".

وقال إن "طريقنا محفوف بالمخاطر وما يحدث متوقع من قبلنا". واضاف أن "أمر القبض لن يثننا عن طريقنا وفور سماعنا بالامر توجهنا للقضاء ويمكن ان نتعرض للموت أو التعذيب لكننا لن ننحني ولن نتراجع".

وكان شاسوار عبدالواحد قد شن هجوما عنيفا مؤخرا على أفراد عائلتي طالباني وبارزاني، متوقعا أنه "سيأتي يوم يعدم فيه جميع مسؤولي حزبي طالباني وبارزاني في ميادين السليمانية وأربيل جزاء أفعالهم وظلمهم طوال ثلاثة عقود خلت".

ومن جانبه، اوضح المتحدث باسم محكمة السليمانية القاضي عمر أحمد أنه تم استدعاء عبدالواحد من قبل محكمة تحقيق السليمانية على خلفية دعوى حركها ضده مركز شرطة مطار السليمانية بموجب المادة 229 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المتعلقة بالاعتداء على موظف دولة أثناء أدائه الواجب الرسمي. واشار الى ان الدعوى الثانية "حركها أحد المواطنين بموجب المادة 434 من نفس القانون والمتعلقة بالسب"، وأن "استدعاء شاسوار عبدالواحد إلى المحكمة جاء بناء على الدعويين المذكورتين، للتحقيق معه".

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وشاسوار عبدالواحد من مواليد الثاني من ديسمبر عام 1979 وأعلن في الاول من اكتوبر عام 2017 عن تأسيس حراك الجيل الجديد للمشاركة بقائمة انتخابية في انتخابات إقليم كردستان والانتخابات العامة في العراق.

يشار الى ان لحركة الجيل الجديد 8 مقاعد في برلمان اقليم كردستان الذي يضم 111 مقعدا برلمانيا و4 مقاعد في البرلمان العراقي الذي يضم 329 مقعدا.

بغداد: نصف مليون نازح مازالوا يسكنون المخيمات

اعلن في بغداد اليوم عن عودة اربعة ملايين نازح الى مناطقهم الاصلية، فيما لايزال هناك حوالي نصف مليون آخرين يعيشون في مخيمات النزوح.

وقالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية الاحد ان أكثر من 4 ملايين نازح قد عادوا الى ديارهم بعد تحريرها من تنظيم داعش في حين لا يزال نحو 465 ألفا يسكنون مخيمات النزوح.

واشار المتحدث باسم الوزارة ستار نوروز في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"" الى انه حسب المؤشرات التي لدى الوزارة فإن ما يقرب من 95 ألف عائلة ما زالت تقطن مخيمات النزوح في البلاد، ولذلك فهي تسعى قدر المستطاع لإجراء مسح شامل للوقوف على الأعداد الحقيقة المتبقية من النازحين، وهي بانتظار توجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتعامل مع ملف عوائل الإرهابيين العراقيين في البلد ودول الجوار، موضحا انه لم تصدر لحد الان أية توجيهات تحدد واجبات ودور الوزارة بهذا الشأن.

ووفق أرقام أعلنتها منظمة الهجرة الدولية منتصف العام الماضي، فإن مليوني عراقي كانوا لا يزالون نازحين في مخيمات منتشرة بأرجاء العراق من أصل 5.8 ملايين تركوا منازلهم في خضم الحرب بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017.