بالوثيقة.. قرار قضائي بإلغاء أمر وزاري بإعفاء مدير عام توزيع الكهرباء في الجنوب

الخليج 365/ البصرةأصدرت محكمة قضاء الموظفين في بغداد قراراً يقضي بإلغاء أمر وزارة الكهرباء بإعفاء المدير السابق للشركة العامة لتوزيع الكهرباء في الجنوب محمد عبد الأمير، فيما أفاد مصدر بأن الأخير شغل قبل أيام قليلة منصب مدير الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب، ولا يعتزم الاستفادة من القرار القضائي في العودة الى منصبه السابق.

وجاء في القرار الصادر عن محكمة قضاء الموظفين على خلفية طعن المدير السابق للشركة العامة لتوزيع الكهرباء في الجنوب محمد عبد الأمير بأمر اعفائه أن "لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن المدعي يطعن بالأمر المرقم (1861) في 13/1/2019 المتضمن إعفائه من مهام وواجبات منصب مدير عام الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في الجنوب وكالة، ويطلب إلغاء الأمر، وقد لاحظت المحكمة أن المدعي قد تبلغ بالأمر المطعون به، وأقام دعواه أمام هذه المحكمة بتاريخ 21/1/2019، لذا تكون الدعوى مقامة ضمن المدة القانونية، وتقرر قبولها شكلاً".



وخلص القرار المحكمة الى أن "المحكمة قررت بالاتفاق الحكم بإلغاء الأمر الوزاري المرقم (1861) في 13/1/2019 لمخالفته التوجيهات المركزية، خصوصاً وأن أمر تكليف المدعي صادر من مكتب رئيس الوزراء".

وفي سياق متصل، قال مصدر حكومي مطلع لـ الخليج 365، إن "محمد عبد الأمير طعن بأمر اعفائه أمام المحكمة بدافع رد الاعتبار لنفسه لأنه أعفي من المنصب دون أي اتهامات له بالتقصير، كما لم تثار ضده أي شبهات فساد إداري"، موضحاً أنه "لا يعتزم العودة الى منصبه السابق كمدير عام للشركة العامة لتوزيع الكهرباء في الجنوب لأنه باشر قبل أيام قليلة بالعمل بموجب أمر وزاري جديد كمدير عام للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب".