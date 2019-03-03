عبد المهدي: العراق يمتلك حضورا قويا يمكن من خلاله المساعدة بتحقيق مطالب الفلسطينيين

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، أن العراق يمتلك حضورا قويا في المنطقة يمكن من خلاله المساعدة بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

وقال عبد المهدي في خبرا عاجل بثه التلفزيون الرسمي، إن "العراق يمتلك حضورا قويا في المنطقة بما يمكنه من المساعدة في تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني".

ووصل في وقت سابق من، اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

