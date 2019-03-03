شيخ دلير: تعدد الزوجات ظلم للنساء وادعو رجال الدين لتعزيز هذا المفهوم

الخليج 365/ بغداداعتبرت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، الاحد، ان تعدد الزوجات "ظلم للنساء"، داعية رجال الدين الى "تعزيز" هذا المفهوم.

وقالت شيخ دلير في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب قد صرح مؤخراً ان تعدد الزوجات ظلم للنساء، ما اثار جدلاً واسعار خصوصاً من قبل التيار السلفي"، مبينةُ ان "الطيب ذكر أن هذه القضية من بين قضايا التراث الإسلامي التي تحتاج للتجديد بشكل عاجل".



وبينت شيخ دلير، "رأينا ان اكثر من بيت تهدم وعائلة تحطمت بسبب اقدام رب الاسرة على الزواج بأمراة اخرى، ومنحها كل الاهتمام واهمال زوجته وعائلته الاولى"، مبينةً ان "هذا الامر متداول في العراق وحوادثه وقصصه كثيرة وليست قصة او تجربة واحدة".

ودعت شيخ دلير، رجال الدين من جميع الطوائف الى "ضرورة تكرار هذا الكلام في خطبة الجمعة امام المصلين الذين يحتاجون الى شرح ابعاد هذه المسألة وتأثيرها على المجتمع"، منوهةً أن "كلامهم هذا يستند على القرآن كما ذكر شيخ الازهر الطيب الذي اعتبر ان من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، وعلى مسؤوليتي الكاملة، فإن الأصل في القرآن الكريم هو أن زوجة واحدة تكفي، معتبراً أن الآية القرآنية "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" دليل على كلامه".

وعدت شيخ دلير مسألة تعدد الزوجات ظلماً للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان، وهي من الأمور التي شهدت تشويهاً للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية ،مطالبة بإعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل،فالبعض يقرأ "مثنى وثلاث ورباع"، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها.

وأكد شيخ الأزهر أحمد الطيب امس السبت (2 اذار 2019) أن تعدد الزوجات "ظلم للمرأة" وليس "الأصل" في الاسلام وأنه مشروط ومقيد، ما أثار جدلا واسع النطاق في مصر.

