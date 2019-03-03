نائب: مجلس النواب يسعى بدورته الحالية لتمرير القوانين الخلافية

رأى النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، الأحد، ان الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب ركز على نوعية القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتمرير الموازنة، فيما اشار الى وجود العديد من القوانين الخلافية التي يسعى اعضاء المجلس بالدورة الحالية لتمريرها.
وقال خلاطي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب ركز بفصله التشريعي الأول على استكمال الكابينة الوزارية والتصويت على الموازنة، اضافة الى القراءة الاولى لعدد من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد".
وأضاف خلاطي أن "هناك العديد من القوانين الخلافية التي نسعى بالدورة الحالية الى تمريرها"، مبينا أن "قوانين المحكمة الاتحادية والنفط والغاز والضمان الاجتماعي، اضافة الى قوانين اخرى مهمة نسعى لتشريعها بالدورة الحالية".
وكان خلاطي أعلن، في (16 كانون الثاني 2019)، ان هناك 110 قانون لم تشرع من الدورة السابقة وعادت الى الحكومة، فيما أشار الى الحاجة للتغلب على العقدة الثلاثية.
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