الأعرجي يدعو للتعامل مع قضية "شاسوار عبد الواحد" على أنها مُخالفات قانونية

الخليج 365/ بغداددعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الأحد، الى التعامل مع قضية شاسوار عبد الواحد بشأن تهمة "الهجوم على موظفي الدولة" على أنها مُخالفات قانونية وليس كخلافات سياسي.

وقال الأعرجي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "نتمنى على القضاء في إقليم كردستان أن يتعامل مع قضية شاسوار عبد الواحد على أنها مُخالفات قانونية إن ثبتت وليس على أنها خلافات سياسية".



وأضاف انه "على الجهات التنفيذيّة عدم الضغط والتدخل في عمل القضاء استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات".

يشار إلى إن السلطات في السليمانية إعتقلت رئيس حراك الجيل الجديد "شاسوار عبدالواحد"، في وقت سابق من اليوم الأحد، وذلك بعد مثوله أمام محكمة السليمانية بتهمة الهجوم على موظفي الدولة.

