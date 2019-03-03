المنافذ تحبط تهريب 14 براداً يحوي أدوية بشرية في أم قصر

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن احباط تهريب 14 براداً يحوي أدوية بشرية في أم قصر.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، انها "تمكنت من ضبط 14 برادات أدوية بشرية مختلفة الأنواع في ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة، حيث تم تدقيقها من قبل شعبة البحث ومطابقتها مع برنامج تدقيق الاجازات الألكتروني في الهيئة تبين عدم صحتها ووجود تزويرفي إجازات الاستيراد الخاصة بها وموافقات وزارة الصحة".
واضاف انه "تم احالة الموضوع الى مركز شرطة ميناء أم قصر الشمالي لعرض الاوراق التحقيقة امام انظار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".
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