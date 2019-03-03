نائب يدعو وزير الصحة الى منع "تدخل" افراد اسرته بمفاصل ومقررات الوزارة

دعا النائب جواد الموسوي، الاحد، وزير الصحة علاء العلوان الى منع "تدخل" افراد اسرته بمفاصل ومقررات الوزارة.
وقال الموسوي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "ادعو وزير الصحة الحالي الى عدم تكرار اخطاء من سبقتك، وان تقوم بابعاد كل افراد عائلتك وتمنعهم من التدخل بمفاصل ومقررات مركز الوزارة".
واضاف الموسوي، ان "ما وصلنا من اخبار حول ذلك من الممكن ان يكون بداية لفساد كبير في وزارة الصحة، ولن نسمح بتكرار ذلك".
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