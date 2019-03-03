كتلته النيابية: اعتقال شاسوار عبد الواحد قرار سياسي لا قانوني

الخليج 365/ بغداداعتبرت كتلة "الجيل الجديد" النيابية، أن اعتقال رئيس الحركة "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد" قرار سياسي لا قانوني، مطالبة السلطات الاتحادية بالضغط علی اقليم كردستان لابعاد المحاكم عن الامور السياسية واطلاق سراحه فور‎ا.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "بعد مثوله امام محكمة السليمانية اليوم الاحد، وخلافا للاجراءات القانونية والاصولية صدرت مذكرة قبض بحق رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد".



واضافت "لايساورنا شك بأن سلطة القضاء في اقليم كردستان مسلوب الارادة والمحاكم غير مستقلة"، معتبرة أنه "يتم توظيف القضاء كورقة سياسية من قبل الاحزاب".

وتابعت "ننظر الی اعتقال شاسوار عبد الواحد كخطوة سياسية وندين استعمال القضاء في الخصومات السياسية"، مطالبة "السلطات الاتحادية بان تضغط علی الاقليم لابعاد المحاكم عن الامور السياسية واطلاق سراح شاسوار عبدالواحد فور‎ا".