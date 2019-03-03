الجنائية المركزية: السجن 15 سنة لمدانين بسليب مواطنين اثنين

الخليج 365/ بغدادقضت المحكمة الجنائية المركزية التابعة لرئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاحد، حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على مدانين اثنين لقيامهما بتسليب مواطنين اثنين لديهم مكتب للبطاقة الوطنية (كي كارت).

وقال المركز الاعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت دعاوى مدانين اثنين اعترفا بعملية التسليب التي حدثت بالقرب من وزارة المالية".



واضاف المركز أن "المدانين خلال اعترافاتهم اكدا اطلاق النار على ساق احد الضحايا بسبب عدم إعطائهم المبلغ"، مشيرا إلى أن "الحكم جاء استنادا لأحكام المادة 442 من قانون العقوبات العراقي".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.

