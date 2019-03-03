اعلنت حكومة اقليم كردستان، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.
وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم سفين دزيي في بيان تابعته الخليج 365، انه "بمناسبة احياء ذكرى انتفاضة شعب كردستان في 1991، سيكون يوم الثلاثاء المقبل 5 آذار 2019، عطلة رسمية بجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية في الاقليم".
يشار الى أن قضاء رانية (140 كم شرق السليمانية)، يسمى بـ"بوابة" انتفاضة إقليم كردستان بإعتبارها أول مدينة كردية انتفضت ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين في 5 آذار 1991.
كانت هذه تفاصيل خبر كردستان تعطل الدوام الرسمي في دوائرها الثلاثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.