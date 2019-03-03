كردستان تعطل الدوام الرسمي في دوائرها الثلاثاء المقبل

الخليج 365/ بغداداعلنت حكومة اقليم كردستان، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم سفين دزيي في بيان تابعته الخليج 365، انه "بمناسبة احياء ذكرى انتفاضة شعب كردستان في 1991، سيكون يوم الثلاثاء المقبل 5 آذار 2019، عطلة رسمية بجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية في الاقليم".

يشار الى أن قضاء رانية (140 كم شرق السليمانية)، يسمى بـ"بوابة" انتفاضة إقليم كردستان بإعتبارها أول مدينة كردية انتفضت ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين في 5 آذار 1991.

