جنايات النجف: السجن ست سنوات لمدانين اثنين روجوا لمبالغ مالية مزيفة

الخليج 365/ بغدادأصرت محكمة جنايات النجف، الاحد، حكما بالسجن ست سنوات لمدانين اثنين روجوا لمبالغ مالية مزيفة في المحافظ.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقت الخليج 365، إن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكمين على مدانين اثنين بالسجن 6 سنوات على كل واحد منهما عن جريمة الترويج لمبالغ مالية مزيفة في المحافظة".

واوضح أن "المحكمة وجدت ان المدانين كان بحوزتهم مبالغ مالية مزيفة بالدينار العراقي والدولار الامريكي"، مشيرا الى ان "حيازتهما كانت بقصد الترويج وحكمت عليهم بالسجن ست سنوات".



وتابع أن "الأحكام بحقهم تأتي استنادا لأحكام المادة 52/1/أ من قانون البنك المركزي العراقي".