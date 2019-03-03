المحكمة الاتحادية ترد الطعن بقرار استرجاع رواتب أصحاب الشهادات المزوّرة

الخليج 365/ بغدادردت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، دعوى الطعن بقرار استرجاع رواتب الموظفين المعينين وفق شهادات مزوّرة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته".

وأضاف الساموك، أن "المدعي طعن بقرار المدعي عليه المتضمن استرجاع المبالغ المستلمة من قبل الأشخاص الذين عينوا بناءً على شهادات مزورة على الشهادات المزورة والإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار المطعون به".



وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى كون القرار المطعون به إداري رسم القانون طريقاً للطعن فيه، وذلك يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور وقانونها رقم (30) لسنة 2005".