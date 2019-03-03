النزاهة: ضبط مذاخر غير مجازة تتعامل بأدوية مهربة في الحويجة

الخليج 365/ بغدادأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأحد، عن ضبط عدد من أصحاب المذاخر والعاملين فيها لقيامهم بالتعامل بأدوية طبية "مهربة وغير مفحوصة مختبرياً".

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريقاً من مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة تمكن، بعد القيام بعمليات بحث وتحر، بالتنسيق مع دائرة الصحة ومديرية المخابرات بالمحافظة من تنفيذ عملية ضبط أدوية مهربة وغير مفحوصة مختبريا".



وأشارت الدائرة، إلى "ضبط الأدوية التي تعاملت بها مذاخر غير مجازة رسمياً في قضاء الحويجة"، مضيفة أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة مع الأوليات؛ وعرضها بصحبة المتهمين على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (50) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40 لسنة 1970)".

وكانت هيئة النزاهة أعلنت، أواخر الشهر الماضي، ضبط عدد من أصحاب المذاخر ومديري شركات الأدوية في كركوك لقيامهم بإدخال أدوية ومستلزمات طبية مهربة وغير مفحوصة إلى المحافظة.

