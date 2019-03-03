عاملون في الكهرباء يتظاهرون قرب مركز السيطرة الجنوبي بالبصرة للمطالبة بثبيتهم

الخليج 365/ البصرةتظاهر العشرات من العاملين في بعض دوائر قطاع الكهرباء في البصرة، الأحد، قرب مركز السيطرة الجنوبي للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة الكهرباء بعد أن تم استثنائهم من التثبيت بسبب عملهم في دوائر ممولة مركزياً.

وقال أحد المشاركين في التظاهرة المهندس مهند بدري في حديث لـ"الخليج 365"، إن "العاملين المؤقتين في دائرة التشغيل والتحكم ودائرة البحوث والطاقة تظاهروا سلمياً قرب مركز السيطرة الجنوبي للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة الكهرباء"، مبيناً أن "المتظاهرين هم جزء من 400 منتسب لم يتم تثبيتهم لوجود فقرة في قانون الموازنة تقضي بتثبيت العاملين المؤقتين في دوائر الكهرباء الممولة ذاتياً فقط، وقد تم تثبيت 32 ألف منتسب على الملاك الدائم، وبقينا نحن لأننا نعمل في دوائر ذات تمويل مركزي".



ولفت بدري الى أن "المتظاهرين ليس ذنبهم انهم يعملون في دوائر ممولة مركزياً"، مضيفاً أن "العدالة تقتضي معاملتنا مثل أقراننا في الشركات والدوائر الأخرى التابعة لوزارة الكهرباء من خلال تثبيتنا على الملاك الدائم".

يذكر أن العاملين المؤقتين في الشركات العامة للكهرباء سبق وأن تظاهروا في البصرة مراراً وتكراراً خلال الأعوام القليلة الماضية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، وفي الآونة الأخيرة حصلت موافقات حكومية على تثبيتهم وفقاً لفقرة تضمنها قانون الموازنة العامة للعام الحالي، لكن يبدو أن الاجراء لم يشملهم جميعاً.

