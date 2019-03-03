بالصور.. انطلاق حملة لإزالة "سوق الخردة" أسفل مجسر النهضة



أطلقت امانة بغداد، الاحد، حملة لإزالة "سوق الخردة" أسفل مجسر النهضة وسط العاصمة. الخليج 365/ بغدادأطلقت امانة بغداد، الاحد، حملة لإزالة "سوق الخردة" أسفل مجسر النهضة وسط العاصمة. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها أطلقت "حملة لإزالة سوق الخردة أسفل مجسر النهضة وسط بغداد". وأشارت الأمانة، إلى "إنذار المتجاوزين ولأكثر من مرة آخرها كان عبر وسائل الاعلام وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي". وأكدت الأمانة "عزمها رفع جميع التجاوزات ولا سيما المذكور لشموله بأعمال التطوير الخاصة بالطريق محمد القاسم والتجاوزات تقف عائقاً أمام استمرار العمل".







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