أبرز شروط حزب البارزاني للتصويت على مرشح الوطني الكردستاني لمحافظ كركوك

الخليج 365/ أربيلكشف مصدر سياسي رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، عن موافقة حزبه على منح منصب محافظ كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني مقابل شرطين اساسين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني وافق على تصويت أعضائه بمجلس محافظة كركوك على مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب المحافظ مقابل شرطين اساسين لايقبل التنازل عنهما أبداً".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الديمقراطي الكردستاني مقابل تصويته على مرشح الوطني الكردستاني لمنصب محافظ كركوك، طلب من الأخير على الدخول معه بقائمة واحدة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وذلك خوفاً من تراجع جماهيره في المحافظة كما حصل معه في انتخابات 12 ايار لمجلس النواب العراقي وعلى اثر قرر عدم ترشيح اي مرشح من كركوك للانتخابات".

وتابع ان "الشرط الثاني يتضمن تسليم الاتحاد الوطني بعد مباشرة عمل المحافظ بئر نفط (باي حسن وهافانا) اللذان كانا تحت سيطرة عمل شركة كار التابعة لنيجيرفان بارزاني، إلا أنهما أصبحا تحت سيطرة القوات العراقية بعد أحداث 16 تشرين الاول الماضي".

واكد المصدر ان "المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني سيجتمعان خلال هذا الأسبوع لمناقشة ما يتعلق باختيار محافظ لكركوك"، مؤكداً ان "وفد الديمقراطي الكردستاني سيكون برئاسة نيجيرفان بارزاني".

وأصبح منصب محافظ كركوك شاغرا بعد فوز محافظها بالوكالة راكان الجبوري، بمقعد في مجلس النواب، الأمر الذي فتح الباب أمام صراع على المنصب، بعد تمسك المكونات العراقية (الكردية - العربية - التركمانية) في المحافظة به.

وكان الجبوري قد شغل المنصب بالوكالة، عقب استفتاء انفصال كردستان العراق، الذي جرى نهاية أيلول 2017، وما رافقه من تداعيات دخول القوات العراقية والحشد الشعبي إلى كركوك، وانسحاب البيشمركة، وفرار محافظها (الكردي) نجم الدين كريم.

