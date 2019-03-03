الأعرجي يوجه دعوة إلى الحكومة والكتل بشأن توزيع قطع الأراضي للمواطنين

الخليج 365/ بغداددعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الأحد، الكتل السياسية إلى دعم قرارات الحكومة بخصوص توزيع قطع أراضٍ سكنية للمواطنين وعدم عرقلتها لـ"أغراض سياسية"، كذلك دعا الحكومة إلى أن لا يكون التوزيع "عشوائياً".

وقال الأعرجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "على جميع الكتل السياسيّة دعم قرارات الحكومة بخصوص توزيع قطع الأراضي السكنية على المواطنين، وعدم وضع العراقيل التي تحول دون تنفيذ ذلك لأغراض سياسية".



وأضاف، أن "مثل هذه القرارات لا تندرج فقط ضمن تقديم الخدمات بل تتعداها إلى إعادة مبدأ الوطنية الذي غابَ خلال السنوات السابقة بسبب عدم إيفاء الدولة بإلتزاماتها أمام المواطن".

وتابع، أن "على الحكومة في ذات الوقت أن تستثمر هذه الخطوة في إيجاد مُدن جديدة في المحافظات وألا يكون التوزيع عشوائياً بل وفقاً لضوابط تُحقّق العدالة الإجتماعيّة".

واعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت سابق، عن إطلاق مشروع سكني كبير في مختلف المحافظات لتوزيع أراضٍ مملوكة للدولة على المواطنين وتمليكها لهم مجاناً وخصوصاً ساكني العشوائيات والشرائح الفقيرة ومن لا سكن له.

