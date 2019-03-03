مرجع ديني يوجه رسالة لعبد المهدي: اضرب بيد من حديد واضبط الحدود

الخليج 365/ بغدادوجه المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي، الأحد، رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دعاه فيها إلى "الرأفة بالضعفاء وإنصاف المظلومين وضرب المنكر بيد من حديد" وضبط الحدود وتوزيع الثروات على جميع العراقيين، محذراً إياه من أن "يستأمن الخائن ويجامل السافل".

وقال الطائي في رسالته التي وجهها إلى عبد المهدي، واطلعت عليها الخليج 365، "أحذر من مغبة هذا الموقع فقد غرّك من رماه إليك، واثقلك من حدثّك عليه، وأرادك ظلاً تستظل به وهو يرمي عليك شرار فعله، واستقباح قوله، فكن من فريقك على حذر، واياك ان تستأمن الخائن وتجامل السافل، وتداهن أحداً مهما كان، فالطريق يا سيد طويل والرافد قليل، وقد تتلفه باعمالك ومجاملاتك وسيبقى مسايراً معك في ظلمة لا تعرف لها من منفذ نور تهتدي به وتسير والعقبات لا تعد يحصلها عملك ويدونها فعلك، فلا أموال تجمعها تفيدك فأن حدها في سيرها معك هو القبر حيث تقول لك حقك مني ان واريتك التراب وابناءك واصدقاؤك حدهم معك ان انزلناك في حفرتك ويقولون لك هذا حقك منا ان واريناك حفرتك، وهي لا تتجاوز الشبرين عرضاً، ويبقى ثالثهم تستفسر منه من أنت؟ فيقول انا ملازمك الى يوم حشرك ومحدد بوصلة مصيرك،ولقد كنت عندك أهون الثلاثة فلا عناية بي كعنايتك لمن تركوك، وأوصلوك حدك وغادروك، وقد تعض يدك على صحبتك لهم وعلى جمعك مالك ظناً منك أنه يقويك ولكنه سيحرقك وتكوى به جبهتك وجبينك".



وأضاف الطائي، "شمر ساعد جدك ما دمت حياً ترزق وأرأف بالضعفاء وانصف المظلومين وخذ للمظلوم من الظالم وأضرب بيد من حديد المنكر أينما كان أبدأ بمراكز الشيطان بيوت الدعارة والملاهي المنتشرة في الكرادة، وأضبط الحدود في إدخال المخدرات، ووزع ثروة بلادك على عباد الله من شعبك، فالفرصة سانحة اليك وأمرك بيديك ، الانصاف يا سيد، الانصاف يا رئيس الوزراء، الانصاف يا عادل عبد المهدي، الانصاف أولاً مع شعبك، وثانياً مع جيرانك، وثالثاً مع دول العالم، والله لا يغنيك هؤلاء يوم موتك".

واختتم الطائي رسالته مخاطباً عبد المهدي بالقول "اعلم أن كل مظلمة تقع في العراق سيكون عليك وزرها ولا طاقة لك بحملها من أجل اياماً معدودة قد انبأك تاريخ السابقين عنك، فتوكل على الله والخيرين من شعبك".

