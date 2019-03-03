مصدر: نواب كثيرون لا يعرفون بعضهم وهناك فائزون بعضوية المجلس تواروا عن الأنظار

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر برلماني، الاحد، ان نوابا كثيرون لا يعرفون بعضهم البعض، فيما اشار الى وجود فائزين بعضوية مجلس النواب تواروا عن الأنظار.

ونقلت صحيفة خليجية عن المصدر قوله ان "الكثير من النواب لا يعرفون بعضهم، ومنهم من فاز بعضوية المجلس وتوارى عن الأنظار، كما في الدورات السابقة"، مشيرا الى انه "في احدى الدورات السابقة كان هناك نائبا يسكن في دبي، جاء مرة واحدة إلى البرلمان من أجل تأدية اليمين الدستورية واختفى بعدها".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "البعض من فاز بعضوية البرلمان يعتقد أنه أكبر من مجلس النواب وأرفع شأناً من أن يجلس مع غيره من السياسيين الجدد وأعضاء الأحزاب الفتية"، لافتا الى ان "أكثر من عشرة نواب لم يؤدوا اليمين الدستورية لغاية الآن، بعد مرور أشهرٍ على بدء عمل البرلمان".

يذكر ان مجلس النواب العراقي وجه في وقت سابق انذارات لعدد من النواب بعضهم لم يؤدي اليمين الدستوري، بسبب تجاوز غياباتهم عن حضور جلسات المجلس الحد القانوني.

