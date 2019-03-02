نجدة بغداد تعلن العثور على جثة "الطفل الثاني" المفقودة منذ اكثر من اسبوعين

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية نجدة بغداد، السبت، عن العثور على جثة "الطفل الثاني" المفقودة منذ اكثر من اسبوعين.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٩ وفي تمام الساعة السابعة صباحا اقدمت امرأة على رمي نفسها واطفالها الاثنين من اعلى جسر الائمة، ، وتمكنت النجدة النهرية من انقاد الامرأة وأحد الاطفال والثاني فقد، واستمر البحث عنه طيلة هذه الايام".



وأضافت المديرية، "قبل قليل واثناء ممارسة مفرزة غواصين النجدة النهرية تم العثور على جثة الطفل الثاني طافية على سطح الماء بالقرب من جسر مدينة الطب".

وافاد مصدر امني في ( 22 شباط 2019)، أن دوريات النجدة النهرية انقذت امرأة قامت برمي طفليها ثم رمي نفسها في النهر من جسر الائمة في بغداد، وتم انقاذ المرأة مع طفل واحد وعمره اربع سنوات.

