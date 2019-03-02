وزير الثقافة يوافق على اعادة افتتاح المسرح العسكري

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الثقافة، السبت، عن موافقة وزيرها عبد الأمير الحمداني على اعادة افتتاح المسرح العسكري، فيما اشار الحمداني الى أن لدى الوزارة مشروعا كاملا لمواجهة الافكار المنحرفة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن وزيرها "عبد الامير الحمداني وافق على اعادة افتتاح المسرح العسكري ليكون منبرا فنيا ثقافيا ينمي مشاعر حب الوطن في نفوس العراقيين".



ونقلت الوزارة عن الحمداني قوله، إن "معركتنا الحالية تتمثل بمواجهة الافكار المنحرفة المتمثلة بداعش وغيرها من الجماعات الارهابية"، لافتا الى أن "لدى وزارة الثقافة مشروعا كاملا لمواجهة الافكار المنحرفة".

وتابع، أن "هذه المعركة لا تقل اهمية عن معارك ساحات القتال وقد تكون اكثر تحديا كونها تسعى الى مواجهة فكر متطرف ومنحرف"، مؤكدا أن "الوزارة قبلت التحدي في هذا النزال وستكسب الرهان بجهود الوطنيين".

