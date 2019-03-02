انضمام تجمع عشائري كبير الى التجمع المدني للإصلاح الذي يترأسه سليم الجبوري

الخليج 365/ بغدادأعلن مكتب رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، السبت، عن انضمام التجمع الوطني العشائري المستقل برئاسة الشيخ عمر الهيچل الى التجمع المدني للإصلاح (عمل) برئاسة الجبوري ليكونا كيانا واحدا.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بحضور شعبي كبير شهدته مدينة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، تم اليوم إعلان انضمام التجمع الوطني العشائري المستقل برئاسة الشيخ عمر الهيچل مع حزب التجمع المدني للإصلاح برئاسة سليم الجبوري، ليصبحا كيانا واحداً".



واكد الجبوري، بحسب البيان، أن "هذا الاندماج جاء ليشكل قيمة نوعية مضافة ستسهم في إدامة زخم الحزب في تحقيق أهداف مشروعه من أجل بناء دولة مدنية قوية تحمي ابناءها وترعى مصالح الوطن"، لافتا الى أن "حزب التجمع المدني للإصلاح (عمل) يواصل حوارات معمقة مع العديد من القيادات السياسية في العراق باتجاه رسم رؤية سياسية مشتركة مع كل الكيانات الحزبية الوطنية ذات التوجهات المشتركة".

وأشار الى أن "هناك سعي جاد للاندماج مع تجمعات وكيانات حزبية أخرى على طريق توسيع وتفعيل العمل السياسي أفقيا وعاموديا وبما يعزز توجهات الحزب في توحيد الصفوف وتعضيد العمل الوطني لتصحيح مسار العملية السياسية في العراق بما يحقق المصالح العليا للبلاد".

