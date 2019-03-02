المتحف الوطني يرفد متحف البصرة الحضاري بمئات القطع الأثرية تمهيداً لافتتاحه

الخليج 365/ البصرةأعلنت دائرة الآثار والتراث في البصرة، السبت، أن مئات القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن تم نقلها من مخازن المتحف الوطني في بغداد الى متحف البصرة الحضاري تمهيداً لإعادة افتتاحه بعد توسعته وتطويره.

وقال مدير الدائرة قحطان العبيد في حديث لـ الخليج 365، إن "مئات القطع الأثرية الى تعود الى حضارات قديمة من ضمنها السومرية والبابلية والآشورية تم نقلها من مخازن المتحف الوطني العراقي الى متحف البصرة الحضاري الذي من المقرر افتتاحه بعد أسابيع قليلة"، مبيناً أن "القطع الأثرية يجري حالياً تصنيفها وتقديم شروحات لها ووضعها بإسلوب فني في وجهات عرض زجاجية حصينة".



ولفت العبيد الى أن "متحف البصرة الحضاري سيكون عند افتتاحه من قبل وزارة الثقافة والسياحة والآثار أحدث متحف في العراق، ومن أهم المتاحف على مستوى المنطقة"، مضيفاً أن "المتحف سيكون من أبرز الصروح الحضارية والثقافية في مدينة البصرة التي كانت تفتقر الى متحف من هذا النوع".

يذكر أن السلطات المحلية في البصرة قررت أواخر السبعينات تحويل أحد بيوت الشناشيل التراثية المطلة على نهر العشار الى متحف حضاري صغير بإمكانيات متواضعة، لكن في عام 1991 تعرضت جميع موجودات المتحف الى النهب والتخريب، حيث فقدت العشرات من الجرار الفخارية والأواني النحاسية والتماثيل الصغيرة التي تعود الى حضارات غابرة كانت في وادي الرافدين، وبسبب ذلك تم إلغاء المتحف.

ومع بداية عام 2007 تحدث مسؤولون محليون عبر وسائل الإعلام عن وجود نية لإنشاء متحف حضاري بدل المتحف السابق، ثم قررت الحكومة المحلية في عام 2010 تخصيص (قصر البحيرة) الذي خلفه النظام السابق كموقع لإنشاء متحف تأريخي، وفي (27 أيلول 2016) تم افتتاح المتحف جزئياً بواقع قاعة واحدة تضم أكثر من 500 قطعة أثرية تعود الى الفترتين الساسانية والإسلامية، وهي عبارة عن مسكوكات نقدية ومواد فخارية، وفي (18 تشرين الثاني 2016) تم افتتاح قاعة أخرى في المتحف مخصصة للفعاليات الثقافية، وبعد أسابيع قليلة من المؤمل انجاز المتحف بشكل كامل وافتتاحه بشكل نهائي بجميع قاعاته.

