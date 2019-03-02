الاعلام الرقمي: تويتر يغلق الحساب الرسمي لخلية الاعلام الامني

الخليج 365/ بغداداعلن مركز الاعلام الرقمي، السبت، عن قيام شركة تويتر بتعليق الحساب الرسمي لخلية الاعلام الامني المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء.

وقال المركزو في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شركة تويتر قامت بتعليق الحساب الرسمي لخلية الاعلام الامني المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء العراقي".

وأضاف المركز، أن "الحساب الذي تم اغلاقه اُنشئ بتاريخ 18 شباط الماضي، وتم الاعلان عنه في يوم الجمعة 22 من الشهر الماضي، وفيه عشر تغريدات فقط، فضلا عن 420 متابعا في لحظة تعليق الحساب".



وطالب المركز، الشركة بـ"مراجعة قرارها والعدول عنه، واهمية مراجعة قوانينه والانتباه والتحري بمهنية ودقة في الابلاغات التي تصل اليهم، حيث لايجب الاعتماد عليها وجعلها سببا لاغلاق حسابات لا تنتهك المعايير".

واشار المركز الى أنه "يرى أن سبب الاغلاق ربما يكون عن طريق حملة ابلاغات وهمية قام بها فريق خاص من المغردين الذي ينتمون لجهات متطرفة، وبالتالي قام تويتر باغلاق الحساب".

