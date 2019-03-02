مجلس القضاء يوجه بمعالجة الجرائم التي انتشرت في البلاد

الخليج 365/ بغدادوجه رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، السبت، بمعالجة الجرائم التي انتشرت مؤخرا بالبلاد، داعيا الى ضرورة توحيد العمل المشترك بين القوات الامنية لمحاسبة مرتكبيها.

وقال المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان اجتمع في مقر مجلس القضاء الاعلى بحضور رئيس الادعاء العام رئيس هيئة الإشراف القضائي وعدد من قضاة التحقيق وأعضاء الادعاء العام في رئاستي استئناف بغداد الرصافة والكرخ، حيث تم مناقشة آلية عمل محاكم معالجةالجرائم التي انتشرت مؤخرا في البلاد".



ودعا زيدان خلال البيان الى "ضرورة التعاون مع المؤسسات الأمنية المتمثله بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصه بغية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون".

واضاف ان "الجرائم المنتشرة مثل المتاجرة وتعاطي المخدرات وظاهرة التسول والبغاء وإطلاق العيارات النارية وجرائم الإساءة للاخرين عبر المواقع الإلكترونية الوهمية باتت تشكل خطرا اجتماعي".

وانتشرت في الوقت الأخير ظاهرة تعاطي المخدرات بين فئة الشباب والابتزار الالكتروني والتسول وهي بحسب متخصصين تعود الى عدة أسباب أبرزها البطالة.

